Мужчина отсудил у "ПриватБанка" кругленькую сумму: речь идет о процентах за кредитный лимит

Суд по делу решил, что нельзя списывать проценты за использование кредитного лимита.

Днепровский суд Киева обязал "ПриватБанк" вернуть клиенту учреждения 10 185 грн. грн. Истец жаловался, что не подписывал условия использования кредитного лимита, поэтому считает незаконной ставку в 3,5%.

Об этом свидетельствует решение суда №755/2320/23, принятое 29 августа.

Суд удовлетворил требования истца вернуть ему списанные с банковского счета деньги. Судья В.И. Галаган согласился, что банк не имеет права взимать проценты за использование кредитного лимита, ведь клиент не давал своего письменного согласия на это.

"Истцом не было заключено с ответчиком никаких кредитных договоров и договоров об установлении кредитного лимита, что свидетельствует о безосновательном списании средств со счета истца, поэтому последний вынужден обратиться с этим иском в суд", – говорится в судебном решении.

Согласно решению суда, "ПриватБанк" обязан вернуть клиенту списанные с его счета средства в размере 10 185,22 грн, а также уплатить судебный сбор в размере 1073 грн.

"Отсутствуют основания считать, что стороны при заключении договора оговорили в письменном виде цену договора, установленную в форме уплаты процентов за пользование кредитными средствами, а также ответственность в виде неустойки", – также указано в судебном решении.

Кстати, недавно житель Львовщины отсудил у государства 20 тыс. грн компенсации за вручение повестки. Мужчина также доказал в суде, что из-за действий правоохранителей у него ухудшилось состояние здоровья.

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