МВФ бьет тревогу: мировая инфляция приближается к своему пику

Мировая экономика переживает масштабное и резче, чем ожидалось, замедление, а инфляция более высшая, чем предполагалось.

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что глобальный рост потребительских цен, вероятно, дошел до самой высокой точки в текущем периоде.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика, – сказала Георгиева. – Теперь мы видим, что центральные банки едины в борьбе с инфляцией, это главный приоритет, и это правильно. Если мы не добьемся успеха, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет взорван".

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Она также сказала, что чиновники все еще постараются как минимум снизить рост потребительских цен до более приемлемых темпов.

"Инфляцию будет сложнее снизить до желаемого уровня около 2%. Если мы увидим диверсификацию цепочек поставок, это неизбежно отразится на ценах", — добавила она.

Инфляция в еврозоне подскочила к новому историческому максимуму, экономика блока потеряла импульс, усилив опасения, что рецессия теперь почти неизбежна. Потребительские цены в октябре подскочили до 10,7% против прошлого года.

Повышение стоимости жизни, усиление финансовых условий в большинстве регионов, война России против Украины и затяжная пандемия COVID-19 – все это оказывает сильное влияние на экономику мира.

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

В фонде считают, что причинами такого положения стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

Прогнозы Всемирного банка по экономике Украины

Президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Она также отметила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

"Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки вызов", — объяснила она.

Падение украинской экономики – прогноз от МВФ

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