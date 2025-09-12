МВФ бьет тревогу: Украине может не хватить денег

Потребности Украины в внешнем финансировании могут быть на 20 миллиардов долларов выше / © Associated Press

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026 и 2027 годы могут оказаться намного выше, чем говорят в Киеве.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источника, разница в оценках возникла в ходе очередного визита миссии МВФ. И устранение разногласий крайне важно до того, как Фонд рассмотрит запрос на новую кредитную программу.

Если оценки МВФ окажутся правильными, Украине может потребоваться дополнительная финансовая поддержка в несколько миллиардов в год, ведь страна отражает военную агрессию России. А поскольку война длится четвертый год и конца ей не видно, растут опасения, что Украине может быть сложно удовлетворить растущие военные потребности.

На сегодняшний день Киев придерживается своих прогнозов, согласно которым необходимо получить до 37,5 млрд долларов в течение двух лет. По данным Bloomberg, Фонд оценивает общую сумму на 10-20 млрд долларов больше.

Ранее сообщалось, что МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной. Фонд даст новую оценку продолжительности войны.

Справка: программа расширенного финансирования (EFF) для Украины от МВФ действует с 2023 года и рассчитана на четыре года — до 2027-го. Общий объем программы составляет 15,6 миллиарда долларов. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который на данный момент составляет примерно $122 миллиарда.