МВФ начал обсуждение новой программы для Украины: война затягивается

МВФ / © Associated Press

МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу для Украины. Фонд даст новую оценку продолжительности войны.

Об этом заявила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, во время брифинга.

«Следующий шаг состоит в том, чтобы эксперты Фонда обсудили с украинскими властями макроэкономическую политику. В центре внимания будут меры по поддержанию стабильности, финансированию критически важных расходов и восстановлению устойчивости госдолга», — сказала она.

Накануне премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией Международного валютного фонда и предложила новую программу поддержки Украины.

«Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Однако боевые действия продолжаются, и проект Госбюджета-2026 сформирован с расчетом, что война далека от завершения», — отметила Свириденко.

В ходе встречи Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

«Мы договорились продлить необходимые консультации между нашими командами в последующие месяцы, чтобы получить позитивное решение Совета директоров МВФ до конца года», — сообщила глава правительства.

Стороны также обсудили приоритеты проекта Госбюджета-2026. Отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и возобновления энергетики.

Справка: программа расширенного финансирования (EFF) для Украины от МВФ действует с 2023 года и рассчитана на четыре года — до 2027-го. Общий объем программы составляет 15,6 миллиарда долларов. EFF является частью пакета международной поддержки Украины, который на данный момент составляет примерно $122 миллиарда.