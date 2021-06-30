МВФ назначил экономиста из Армении своим представителем в Украине: что о нем известно

МВФ назначил экономиста из Армении своим представителем в Украине: что о нем известно

Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ.

Международный Валютный Фонд назначил своим постоянным представителем в Украине Ваграма Степаняна, который уже более 12 лет работает в Фонде. На этом посту он сменил Йоста Люнгмана.

Об этом сообщило постоянное представительство Международного валютного фонда в Украине, пишет "Радио Свобода".

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Отмечается, что Степанян начал выполнять свои служебные обязанности еще 28 июня. Известно, что новый постпред является гражданином Армении, а в Фонде работает с 2008 года. До назначения постоянным представителем Фонда в Украине Степанян был главным экономистом МВФ в ОАЭ.

"Господин Степанян работал над денежно-кредитными, фискальными и структурными реформами в Албании, Черногории, Венгрии, Румынии, Омане и многих других странах. До прихода в МВФ Степанян работал во Всемирном банке", — говорится на сайте МВФ.

В свою очередь, Йоста Люнгман возвращаетсяв штаб-квартиру МВФ после четырех лет пребывания в должности постоянного представителя Фонда в Украине.

В МВФ отмечают, что изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала Фонда.

Напомним, Денис Шмыгаль ранее заявлял, что Украина возобновит переговоры по продолжению сотрудничества с МВФ и получении следующего транша после принятия во втором чтении нескольких законов Верховной Радой. Речь идет о земельной реформе, законах о НАБУ, НАПК и Высшем совете правосудия.

А в МВФ объяснили, почему Украина до сих пор не получила второй транш. Международный валютный фонд остается в состоянии переговоров с Украиной и ожидает большего прогресса для предоставления второго транша по программе stand-by.

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