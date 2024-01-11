МВФ назвал, от кого зависит решение о конфискации российских активов

МВФ считает, что решение о конфискации российских активов должны приниматься сами странами, где размещены средства.

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает право стран конфисковывать российские активы на своей территории.

Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, передает "Укринформ".

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"Любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран (где размещены замороженные активы РФ — Ред.)", — отметила она.

По словам Козака, МВФ следит за текущими дискуссиями, чтобы оценить "потенциальные экономические последствия для любой из стран-членов (Фонда) или последствия для международной валютной системы".

Она добавила, что оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны стран, где размещены российские активы.

Напомним, по информации издания Bloomberg, Белый дом поддерживает законопроект, который позволит конфисковать около 300 млрд долларов. замороженных российских активов для Украины

В Офисе президента заявили, что рассчитывают на получение Украиной ежегодно до 15 млрд долларов доходов за счет конфисковых российских активов.

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