МВФ немного улучшил прогноз для мировой экономики в 2023 году

Международный валютный фонд улучшил прогноз на 0,2% для глобального экономического роста в 2023 году.

Среди причин – высокий уровень инфляции, война Россия против Украины как главные факторы негативного влияния на ситуацию.

Об этом говорится в обновленном обзоре «Перспективы мировой экономики» (WEO), пишет Укринформ.

"Ожидается, что глобальный рост снизится с оценочных 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году, а затем вырастет до 3,1% в 2024 году", — читаем в документе.

Прогноз на 2023 год лучше на 0,2%, чем предполагалось в октябрьском обзоре WEO, однако он остается ниже исторического уровня за период с 2000 года, который составляет 3,8%.

Среди причин, влияющих на нынешние темпы роста, называются в частности повышение ставок центральных банков с целью борьбы с высокой инфляцией, а также война России в Украине.

Быстрое распространение COVID-19 в Китае, считающегося одной из влиятельных экономик мира, замедлило рост в 2022 году. Однако недавняя отмена ограничений в стране проложила путь к более быстрому, чем ожидалось, восстановлению.

Но глобальная инфляция упадет с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году, а также до 4,3% в 2024 году.

Баланс рисков для мировой экономики по-прежнему склоняется к ухудшению ситуации, однако неблагоприятные риски сократились с момента выхода последнего доклада WEO в октябре.

Читайте также:

Трудный год для экономики: прогноз от исполнительного директора МВФ