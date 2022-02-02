МВФ обещает поддержку странам, пострадавшим в случае отключения России от SWIFT

Георгиева надеется на дипломатическое разрешение конфликта.

Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, пострадавшие в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT.

Об этом заявила директор МВФ Кристаллина Георгиева, сообщает Reuters.

По ее словам, жесткие санкции против России на случай вторжения в Украину неизбежно коснутся функционирования финансовой системы, особенно, если Москву отключат от SWIFT.

"Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 млрд долларов", — отметила она.

Напомним:

Европейский Центробанк (ЕЦБ) предупредил финансовые организации, работающие в России, о риске введения антироссийских санкций в случае нападения на Украину и запросил у банков информацию о том, есть ли у них план действий, если РФ будет отключена от международной системы SWIFT.

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