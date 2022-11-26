МВФ обнародовал прогноз для Украины на 2023 год: инфляция – 25%, рост ВВП – 1%

Международный валютный фонд прогнозирует, что украинский ВВП в 2023 году вырастет на 1%. В то же время инфляция составит около 25%.

Об этом говорится в отчете МВФ.

"Разрушительное социальное и экономическое влияние войны на Украину продолжается, что приводит к большому количеству погибших среди гражданского населения, миграции или внутреннему перемещению трети населения, колоссального ущерба для инфраструктуры и производственных мощностей", — заявил глава миссии МВФ Гевин Грей.

Фонд ожидает, что в таких условиях экономика Украины в этом году упадет на 33%, а в следующем году стабилизируется. Базовый сценарий предполагает восстановление на 1%.

В МВФ отмечают, что Украина потребует значительной международной финансовой помощи для экономической стабильности.

Напомним, президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено-Бассо заявила, что Украину ожидает падение экономики из-за войны, которую начала Россия. Украина и дальше нуждается в огромной финансовой поддержке. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Она также отметила, что по результатам 2022 года экономика Украины упадет на 30%.

"Чтобы экономика Украины не упала, нужна ежемесячная помощь в $3-3,5 млрд. В США и ЕС опасаются рецессии, поэтому предоставление этой поддержки вызов", — объяснила она.

Падение украинской экономики – прогноз от МВФ

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