МВФ одобрил распределение $650 млрд между странами-членами: сколько получит Украина

Деньги направят на восстановление страны после пандемии.

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда одобрил эмиссию дополнительную эмиссию специальных прав заимствования (СПЗ) на $650 млрд между странами для восстановления после пандемии. Процедура может быть окончательно завершена до конца августа.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, сообщает пресс-служба МВФ.

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"Вчера Исполнительный комитет МВФ согласился с моим предложением по новому распределения СДР (Специальные права заимствования. Ред.), эквивалентного 650 млрд долларам, крупнейшего ассигнования в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии", — говорится в сообщении.

По ее словам, следующим шагом будет представить предложение о распределении Совете Фонда для рассмотрения и утверждение. В случае поддержки Советом, "распределение СДР будет завершено до конца августа".

"Распределение СДР поможет каждой стране-члену МВФ — особенно уязвимым странам — и усилит их реакцию на кризис COVID-19. В ближайшее время мы активно сотрудничать со своими членами, чтобы определить варианты добровольного направления СДР от более богатых стран для поддержки более уязвимых", — добавила Георгиева.

Распределение средств будет происходить пропорционально квотам стран в МВФ. Украина может получить $2,89 млрд по текущему курсу.

Как сообщалось, министр финансов Украины Сергей Марченко проводит переговоры в США с представителями МВФ насчет следующего транша. Правительство Украины выполнило все обязательства, которые брало на себя государство "в плане институциональных перемен" и надеется, что "этот транш будет".

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