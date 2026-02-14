- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
МВФ оставляет условия по НДС, ФЛП и военному сбору - Железняк
Депутат сообщил, что льготы и налоги МВФ не отменены.
Все требования Международного валютного фонда по налогам и сборам, включая отмену льгот для посылок, НДС для ФЛП и 5% военным сбором, остаются в силе и должны быть выполнены до конца марта 2026 года.
Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Он напомнил, что главные условия МВФ включают отмену льготы для посылок до 150 евро, введение НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), закрепление на постоянной основе 5% военного сбора, принятие закона о налогообложении цифровых платформ.
«Все это перенесено как маяк принять до конца марта 2026 года. Поэтому кто радовался, что сняли требования — зря. Только лимит по ФЛП с 1 до 4 млн увеличить смогли», — подчеркнул депутат.
Он также сообщил, что по его информации меморандум уже подписали все стороны с украинской стороны и до конца февраля будет утвержден Советом МВФ.
напомним, ранее мы писали о том, что Украина и МВФ согласовали повышение порога НДС для ФЛП до 4 млн грн, изменения не касаются большинства ФЛП; окончательное решение будет принято Советом директоров МВФ.