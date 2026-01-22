МВФ повысил прогноз роста мировой экономики: главный риск – пузырь ИИ

Мировая экономика вырастет на 3,3% / © pixabay.com

Реклама

Мировая экономика демонстрирует устойчивость, невзирая на таможенные конфликты и высокую неопределенность. Международный валютный фонд повысил оценку глобального роста экономики в 2026 году на 0,2 в. п., до 3,3% по сравнению с октябрьским прогнозом: главным драйвером остается инвестиционный бум в технологии и искусственный интеллект.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update).

Аналитики объясняют устойчивость глобальной экономики сочетанием мягких финансовых условий, сильнее ожидания фискального стимула, гибкости частного сектора в адаптации к торговым ограничениям и роста инвестиций в ИИ.

Реклама

«Доля IT-инвестиций в ВВП США достигла самого высокого уровня с 2001 года, что поддерживает деловую активность даже на фоне слабой промышленной динамики. Положительные эффекты этого бума распространяются и на другие регионы, прежде всего на Азию из-за экспорта технологической продукции», — говорится в документе.

МВФ сравнивает текущий технологический цикл с «дотком»-бумом конца 1990-х годов, отмечая, что нынешний рост инвестиций был более постепенным, а оценка фондового рынка — менее перегретой благодаря более сильным прибылям компаний. В то же время уязвимость экономики возросла из-за концентрации роста в ИИ-секторе, активного долгового финансирования и рекордной капитализации фондового рынка США — 226% ВВП против 132% в 2001 году.

Среди стран с повышенными рисками МВФ выделяет Россию. Фонд ухудшил прогноз роста экономики страны-агрессорки в 2026 году на 0,2 в. п. — до 0,8%, хотя это выше оценки роста в 2025 году на уровне 0,6%.

Ранее сообщалось, что украинцев ожидает повышение тарифов на газ и свет, потому что этого требует МВФ. Больше об этом читайте в новости.