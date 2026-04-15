МВФ призывает к жесткой экономии: что ждет экономику в апреле

Глава МВФ Кристалина Георгиева шокировала прогнозом на месяц / © Associated Press

Реклама

Март был тяжелым месяцем для мировой экономики, но апрель, вероятно, будет еще сложнее.

Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, передает The Guardian.

Она это связывает с тем, что нефтяные танкеры, покинувшие Персидский залив в конце февраля, уже достигли места назначения, и следующих за ними больше нет.

Реклама

На вопрос о влиянии войны с Ираном на мировую экономику Георгиева ответила, что МВФ «беспокоен физическим распадом цепей поставок». Она отмечает, что проблемы, вызванные конфликтом, не будут решены сразу после его завершения.

Георгиева рекомендует странам принять меры по экономии энергии: бесплатный общественный транспорт, поощрение людей к работе из дома, поощрение перехода на менее энергоемкие виды деятельности.

Ранее мы писали, что МВФ оказывает давление на Украину и требует срочных изменений.