МВФ рассмотрит сегодня выделение Украине дополнительных $1,4 млрд

Также МВФ меняет фокус текущих переговоров с украинскими властями — с "реформ" на "кризисное управление".

Исполнительный совет МВФ сегодня, 9 марта, рассмотрит предложение о выделении Украине экстренной помощи в размере $1,4 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Мы направили нашему Исполнительному совету предложение по утверждению $1,4 млрд поддержки Украины, чтобы помочь ей преодолеть (экономический – Ред.) шок, вызванный этой войной", — сказала директор Фонда Кристалина Георгиева.

Она напомнила, что ранее в декабре МВФ выплатил Украине 700 миллионов долларов США и предоставил специальные права займа в размере 2,7 миллиарда долларов.

Также МВФ меняет фокус текущих переговоров с украинскими властями — с "реформ" на "кризисное управление".

"Сотрудники МВФ ежедневно контактируют с ключевыми людьми с украинской стороны. И я могу вам сказать, это так поразительно видеть, как они работают вместе с преданностью и профессионализмом, несмотря на сирены, которые можно услышать даже во время обсуждений", — отметила Георгиева.

По ее словам, МВФ помогает мобилизовать финансовую поддержку и ресурсы. МВФ и Всемирный банк — два учреждения, имеющие поручение направлять скоординированную помощь нуждающимся странам.

"Сегодня мы должны помочь Украине преодолеть этот шок, но для Украины наступит момент восстановления. И тогда, как сказал мне президент Зеленский, он хочет, чтобы Фонд взял на себя инициативу", — говорит глава МВФ.

Напомним, что Нацбанк ослабил ряд ограничений на валютном рынке.

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