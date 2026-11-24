МВФ предлагает два сценария повышения тарифов

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Международный валютный фонд рекомендует Украине повысить тарифы на газ и свет. По рекомендациям, они должны вырасти в 2-3 раза в течение 3 лет. Однако любые изменения системы тарифообразования согласно действующему закону возможны только после завершения военного положения.

В Министерстве энергетики Украины заявили о четкой и неизменной позиции: мораторий на повышение тарифов в Украине продолжает действовать.

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МВФ предлагает два сценария постепенного отказа от ПСО в течение трех лет путем постепенного повышения тарифов. Они отличаются целевыми тарифами на газ и электроэнергию на третий год.

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В частности, один предполагает поднятие тарифов в 2-3 раза в течение 2027-2029 годов, а другой – в 1,5-2 раза. Если применить первый, электроэнергия может вырасти до 9,7 грн за киловатт-час, а газ – до 22 грн за кубометр. Второй вариант предполагает удорожание света и газа до 6,1 и 17,2 грн.

Минэнерго отмечает, что Украина разрабатывает долгосрочную Дорожную карту реформы энергетического сектора. Ее ключевая составляющая – защита людей.

«Работаем над усовершенствованной моделью адресной поддержки в вопросах получения субсидий и льгот. Вместе с партнерами начинаем создавать единую онлайн-платформу по принципу единой платежки, где все счета и вся государственная поддержка в одном окне с интеграцией в государственные реестры на базе Дия. Именно адресная социальная поддержка станет первым шагом этих преобразований», — говорится в сообщении.

Разработка Дорожной карты — часть международных обязательств Украины. Речь идет о дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок, что является предпосылкой для полноправного членства нашего государства в Евросоюзе. Кроме того, документ включает укрепление устойчивости энергосистемы после российских атак, оздоровление рынков энергии, прозрачное и независимое корпоративное управление в государственных энергокомпаниях.

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В Минэнерго подчеркнули, что профессиональные рекомендации МВФ важны для Украины как предложения. Однако решение будет принимать государство: сначала действенная модель поддержки украинских семей, и только потом изменения в ценообразовании.

«В техническом отчете МВФ специалисты Фонда оценили ситуацию в украинской энергетике. Отчет включает широкий спектр тем и базируется на структуре потребления домохозяйств 2021 года. В нем смоделировано несколько сценариев. Все они являются расчетами, а не обязательствами, и ни один из них не предусматривает немедленного исполнения. Отчет нужен, чтобы государство видело детальную финансовую картину действующей системы поддержки и могло оценить разные варианты реформы», — отметили в министерстве.

Напомним, что в Украине тарифы на жилищно-коммунальные услуги за год выросли в среднем на 7,4%. В то же время, отдельные услуги подорожали значительно существенно: в частности, стоимость централизованного водоснабжения увеличилась более чем вдвое, а водоотвод — почти вдвое.

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