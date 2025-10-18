МВФ требует от Нацбанка девальвации гривни — Bloomberg

МВФ / © Associated Press

Международный валютный фонд настаивает на девальвации гривны перед переговорами о новом кредите для Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«На Нацбанк оказывается давление со стороны МФВ, которое требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны», — говорится в статье.

Отмечается, что это предложение может спровоцировать напряженность в Украине в преддверии важных переговоров по новому пакету кредитов для Украины. В то же время, прогнозы в пользу девальвации ограничены, поскольку бюджет Украины во многом зависит от прямой международной помощи, а девальвация может «спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку».

Кроме того, на вопросы влияют и политические факторы. Украинские власти традиционно осторожно относятся к девальвации, учитывая чувствительность населения к колебаниям цен, особенно в условиях войны. По словам источников, политическое руководство не готово пойти на шаг, который может усугубить социальное недовольство.

Накануне премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией Международного валютного фонда и предложила новую программу поддержки Украины.

«Украина прошла рекордные 8 просмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку всех этих лет полномасштабного вторжения. Однако боевые действия продолжаются, и проект Госбюджета-2026 сформирован с расчетом, что война далека от завершения», — отметила Свириденко.

В ходе встречи Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

«Мы договорились продлить необходимые консультации между нашими командами в следующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года», — сообщила глава правительства.

Стороны также обсудили приоритеты проекта Госбюджета-2026. Отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и возобновления энергетики.

Справка: девальвация гривны — это снижение ее стоимости по отношению к другим валютам, например, доллару или евро. Это означает, что за то же количество гривен можно купить меньше иностранной валюты, а импортные товары становятся дороже.