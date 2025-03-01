МВФ ухудшил прогноз по экономике Украины на 2025 год: названы два угрожающих фактора

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста экономики Украины в 2025 году, снизив его на 0,5 процентных пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим прогнозом — до 2-3%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно прогнозу, рост реального ВВП замедлится до 2-3% в 2025 году. Инфляция достигла 12,9%, что повлекло за собой повышение учетной ставки НБУ.

"Экономика Украины сохраняет устойчивость, но рост ВВП замедлится из-за войны и инфляции", — говорится в отчете.

Напомним, свои прогнозы изменил также Национальный банк Украины. Учитывая риски безопасности и сложную ситуацию на рынке труда, НБУ в конце января снизил прогноз роста реального ВВП на 2025 год от 4,1% до 3,6%, тогда как госбюджет-2025 построен на прогнозе роста ВВП на 2,7%.

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