МВФ выдвинул дополнительные условия для новой программы с Украиной
Украина должна выполнить несколько условий для того, чтобы МВФ утвердил новую программу кредитования более чем на 8 миллиардов долларов.
Международный валютный фонд назвал дополнительные условия для утверждения новой программы с Украиной — так называемые prior action.
Как говорится в сообщении МВФ, спикер фонда Джули Козак на брифинге сказала, что одного только принятия государственного бюджета на 2026 год недостаточно.
«Помимо бюджета, о котором я только что упоминала, к другим направлениям относятся расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазейок для импорта потребительских товаров и отмене исключений по регистрации плательщиками НДС», — уточнила Козак.
Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки в размере $8,2 млрд на четыре года.
Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко по итогам работы миссии фонда во главе с Гевином Греем, которая в течение недели работала в Киеве. Окончательное решение еще предстоит принять Совету исполнительных директоров МВФ.
Новая программа позволит профинансировать критически важные расходы и сохранить макрофинансовую устойчивость.
В рамках переговоров Фонд подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает работу даже в условиях ударов по энергетической и инфраструктурной системам.
Кабинет министров также подготовил проект государственного бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой программы с акцентом на эффективность расходов.
«Соглашение охватывает ряд фискальных и монетарных мер, направленных на закрепление программы. Она имеет целью поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить „устойчивость долга и внешнюю жизнеспособность“, бороться с коррупцией и усовершенствовать систему государственного управления», — говорится в пресс-релизе МВФ.