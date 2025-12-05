МВФ выдвинул дополнительные условия для новой программы с Украиной

МВФ / © Getty Images

Реклама

Международный валютный фонд назвал дополнительные условия для утверждения новой программы с Украиной — так называемые prior action.

Как говорится в сообщении МВФ, спикер фонда Джули Козак на брифинге сказала, что одного только принятия государственного бюджета на 2026 год недостаточно.

«Помимо бюджета, о котором я только что упоминала, к другим направлениям относятся расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазейок для импорта потребительских товаров и отмене исключений по регистрации плательщиками НДС», — уточнила Козак.

Реклама

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала по новой программе поддержки в размере $8,2 млрд на четыре года.

Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко по итогам работы миссии фонда во главе с Гевином Греем, которая в течение недели работала в Киеве. Окончательное решение еще предстоит принять Совету исполнительных директоров МВФ.

Новая программа позволит профинансировать критически важные расходы и сохранить макрофинансовую устойчивость.

В рамках переговоров Фонд подтвердил устойчивость украинской экономики, которая продолжает работу даже в условиях ударов по энергетической и инфраструктурной системам.

Реклама

Кабинет министров также подготовил проект государственного бюджета на 2026 год в соответствии с рамкой программы с акцентом на эффективность расходов.

«Соглашение охватывает ряд фискальных и монетарных мер, направленных на закрепление программы. Она имеет целью поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить „устойчивость долга и внешнюю жизнеспособность“, бороться с коррупцией и усовершенствовать систему государственного управления», — говорится в пресс-релизе МВФ.