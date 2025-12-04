МВФ выдвинул условия Украине для программы на 8,2 млрд долларов — Reuters

МВФ анализирует обмен варрантов Украины на $2,6 млрд / © Associated Press

Реклама

Международный валютный фонд (МВФ) назвал ключевые условия для Украины для утверждения новой программы на 8,2 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя МВФ Джули Козак.

Международный валютный фонд (МВФ) анализирует предложение Киева по обмену варрантов, привязанных к ВВП, на облигации на сумму 2,6 млрд долларов и внимательно следит за реакцией, заявила представитель МВФ Джули Козак.

Реклама

Главные требования перед рассмотрением новой программы

По словам Козака, перед тем, как исполнительный совет МВФ рассмотрит соглашение на уровне персонала относительно новой четырехлетней программы кредитования для Украины на сумму 8,2 млрд долларов, страна должна выполнить следующие ключевые действия:

усиление фискальной сферы: внедрить меры по расширению налоговой базы и устранению таможенных лазейок (закрытие таможенных «дыр»);

Гарантии от кредиторов: получить финансовые гарантии от кредиторов.

Контекст и цель условий

Козак подчеркнула, что любое соглашение о реструктуризации долга (включающее обмен варрантов на облигации) будет оцениваться с точки зрения обеспечения устойчивости долга и, безусловно, наличия необходимых финансовых гарантий, необходимых Украине как часть программы.

Новое соглашение призвано заменить действующую программу Расширенного фонда финансирования (Extended Fund Facility) на сумму 15,6 млрд долларов (одобренную в марте 2023 года) и целью помочь Киеву поддерживать макроэкономическую стабильность и укреплять государственные финансы в условиях войны.