«Мы боремся за выживание людей и всей страны зимой», — CEO ДТЭК Тимченко для BBC

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Об этом говорится в материале BBC.

В нем отмечается, что российские войска продолжают массированные атаки на украинские электростанции, нанося масштабные разрушения энергетической инфраструктуре. Журналисты BBC посетили одну из крупнейших электростанций Украины, которая была практически уничтожена в результате недавнего удара баллистическими ракетами.

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«Это была очень мощная атака. Мы никогда раньше не переживали ничего подобного. Удары были и раньше, часть крыши рухнула, ситуация была достаточно тяжелой. Но на этот раз разрушения были особенно серьезными», - рассказал работник электростанции Владимир Коваленко, работающий на предприятии уже 25 лет.

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Как отмечают журналисты BBC, с августа россия почти каждый день атакует украинские энергетические объекты. При этом постоянные воздушные тревоги существенно усложняют восстановительные работы. Только через четыре часа пребывания журналистов на электростанции воздушную тревогу объявляли семь раз. Из-за угрозы новых ударов энергетики вынуждены останавливать ремонты и прятаться в укрытиях.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что в этом году российские атаки стали более масштабными и мощными, а имеющиеся средства противовоздушной обороны не могут защитить все объекты критической инфраструктуры.

«Отличие заключается в масштабах атак и используемых различных типах оружия. Атаки стали вдвое мощнее и масштабнее», — отметил Тимченко.

По его словам, из-за постоянных обстрелов и воздушных тревог энергетики могут полноценно работать над восстановлением поврежденной электростанции всего один-два часа в сутки. Восстановление объекта будет длиться по меньшей мере до следующего лета.

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"Мы боремся за выживание людей и всей страны зимой", - подытожил Тимченко.

Ранее гендиректор ДТЭК Тимченко призвал европейских партнеров усилить защиту украинской энергетики.

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