"Мы не можем ждать марта": Шмыгаль обратился к финансовым донорам из-за проблем с бюджетом — Bloomberg

Украинский премьер заявил, что средства необходимы уже в следующем месяце, то есть в январе 2024 года, для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль запросил экстренную встречу с международными донорами из-за "исключительно высокой неопределенности" по бюджету на 2024 год.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо главы украинского правительства к Межведомственной координационной платформе доноров (MDCP, объединяющий ЕС и страны G7).

Украинский премьер заявил, что средства необходимы уже в следующем месяце, то есть в январе 2024 года для обеспечения основных бюджетных потребностей Украины. Речь идет о поддержке работы правительства, а также о выплатах учителям, госслужащим и пенсионерам.

“Для макроэкономической стабильности очень важно, чтобы мы получили достаточное, быстрое и прогнозируемое внешнее финансирование начиная с января 2024 года. Мы не можем ждать марта”, — подчеркнул он.

Денис Шмыгаль призвал союзников сосредоточиться именно на неотложных бюджетных нуждах Украины. "Вряд ли возможно вести какие-либо обсуждения о [долгосрочных] проектах восстановления и реконструкции, когда мы боремся за выполнение приоритетов выживания на 2024 год", — отметил он.

Возможности Украины по самостоятельному генерированию средств, включая повышение налоговых поступлений, девальвацию гривни или обращение в центральный банк, ограничены и рассматриваются Минфином как рискованные. Но Шмыгаль заявил, что они будут использоваться как временная мера, пока не поступят международные средства.

Как известно, более $110 млрд финансовой помощи, обещанной Украине, задерживается из-за политических разногласий в США и Европейском союзе.

В текущем месяце американские законодатели отказались от попыток договориться о выделении Киеву пакета на $61,4 млрд., который предложила администрация президента Джо Байдена. Оказанию помощи препятствуют представители республиканской партии, требующие увеличения финансирования защиты границ от нелегальных мигрантов. Ожидается, что сенаторы вернутся к обсуждению вопроса по завершении рождественских и новогодних каникул 8 января.

Пакет ЕС на сумму €50 млрд ($55,6 млрд) для Украины был заблокирован премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в декабре, в результате чего дебаты перенесли на начало следующего года.

Напомним, в начале декабря министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что бюджет может столкнуться с дефицитом уже в январе-феврале. Он оценил потребности во внешнем финансировании на 2024 год в $37,3 млрд.

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