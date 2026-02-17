Мы нуждаемся в усилении защиты энергетики и поставок оборудования - руководитель ДТЭК Тимченко для The Times

Реклама

Об этом он заявил в своей колонке для британского издания The Times .

«Наша настоятельная просьба к союзникам — помочь защитить те остающиеся в строю части энергосистемы, срочно усилив поставки средств противовоздушной обороны в Украину. Сегодня у нас есть системы вооружения, но не хватает ракет-перехватчиков», - написал Тимченко

Он объяснил антидроновые системы прикрывающими энергообъектами, однако они не способны справиться со стаями из 100 дронов во время одной атаки.

«Во-вторых, нам нужна поддержка по увеличению объемов генерации. Немедленная поставка крупных мобильных генераторов, которые можно подсоединить к обесточенным многоквартирным домам, позволит возобновить работу критических систем и поддержать жизнедеятельность зданий», - подчеркнул глава ДТЭК.

В то же время энергетики ДТЭК ищут в европейских странах применяемые трансформаторы и оборудование, чтобы адаптировать их для электростанций компании. "Эти меры необходимы для того, чтобы Украина могла выстоять в энергетической войне против России", - подытожил Тимченко.

Напомним, ранее Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.