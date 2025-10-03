"Мы построим новую Азовсталь": The Times написал о планах Метинвеста Ахметова по послевоенному восстановлению

Реклама

Об этом в интервью британской газете The Times рассказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

«Бизнес Метинвеста понес огромные потери, что значительно ударило и по состоянию мажоритарного акционера Рината Ахметова – владельца футбольного клуба «Шахтер» (Донецк). Крупнейшие предприятия Метинвеста были разбомблены и выведены из строя, в том числе металлургические заводы Мариуполя, ставшие одним из первых полей боя. Доход Метинвеста сократился вдвое, а численность персонала снизилась до около 50 тысяч. Десятки тысяч человек потеряли работу на предприятиях Группы; 8 тысяч сейчас служат в рядах Вооруженных сил, а 764 работника погибли», - пишет издание.

Несмотря на эти потери, компании удалось сохранить мотивацию оставшихся, говорит Рыженков. Сейчас Метинвест является одним из самых больших частных доноров украинской армии, а его сталь используется для укрытий и военного оборудования. «Работники чувствуют, что они – часть сопротивления. И они этим гордятся», – отмечает он.



Он также уверен, что после завершения войны для восстановления Украины потребуется синергия государства, международных партнеров и частного капитала. Именно инвестиции бизнеса обеспечат новые рабочие места, развитие экспорта и финансовую устойчивость Украины в послевоенный период. Частные компании будут локомотивом восстановления Украины: они будут вкладывать средства в восстановление разрушенных городов, модернизацию промышленности и зеленую трансформацию производства.

«Кто-то разрушил «Азовсталь» – мы построим новую. У Рината Ахметова есть значительные инвестиции в украинской экономике, и он будет среди тех, кто будет вкладывать средства в восстановление. Прогнозирую, что по завершении войны он сосредоточится на инвестициях в восстановление Украины», – говорит Рыженков.

Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компания с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине общую помощь на 9,2 млрд грн. Из них 5,2 млрд грн – помощь армии в рамках инициативы «Стальной фронт».

В 2024 году компания инвестировала $170,5 млн в экологические проекты, сосредоточенные по нескольким основным направлениям: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и усовершенствование водоочистки.