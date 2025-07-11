«Мы стремимся стать компанией №1 для ветеранов» — Метинвест присоединился к Хартии устойчивости человеческого капитала

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От государства документ подписали Министерство экономики Украины, Министерство по делам ветеранов и Национальный банк Украины.

Хартия - флагманская инициатива Министерства экономики Украины, разработанная в партнерстве с Министерством по делам ветеранов и Национальным банком при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Академии Фольке Бернадотта (FBA) и международной консалтинговой компании Korn Ferry.

Среди бизнес-подписантов Хартии – ПриватБанк, ДТЭК и «Нафтогаз Украины». Еще более 100 компаний готовы присоединиться со временем.

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Документ создан, чтобы помочь бизнесу сформировать новые стандарты управления персоналом – ответственные, инклюзивные, ориентированные на человека.

из-за войны экономическое производство Украины упало почти на треть, а безработица в 2023 году достигла 35%. Сегодня этот показатель уменьшился до 12%, но впереди реинтеграция 500 тысяч ветеранов, возвращение миллионов беженцев и трудоустройство более 6 млн переселенцев. Хартия создана, чтобы помочь бизнесу справиться с этими вызовами и превратить человеческий капитал в движущую силу восстановления.

Документ содержит девять основных принципов – ответственное лидерство, гибкость, поддержку ветеранов, непрерывное обучение и партнерство с государством. Он согласован с международными стандартами и частью стратегии национальной безопасности Украины.

Хартия сосредоточена на пяти направлениях: трудоустройстве ветеранов, реинтеграции перемещенных лиц, гибком управлении персоналом, содействии разнообразию и долгосрочной устойчивости рабочей силы.

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Подписанты обязуются интегрировать принципы Хартии в HR-стратегии, адаптировать рабочие процессы к потребностям работников, гармонизировать внутренние политики и делиться опытом. Государство, со своей стороны, поддерживает эти изменения, в частности, в сфере кадрового развития и модернизации рабочей среды.

«Хартия устойчивости человеческого капитала — ключевой шаг к восстановлению прочного и инклюзивного рынка труда в Украине. Сосредотачиваясь на человеческом капитале, мы стремимся создать устойчивое экономическое будущее, которое принесет пользу всем украинцам», — отметила министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

«Для нас подписание Хартии – это логический шаг, ведь в нашем фокусе – внедрение личного подхода к каждому сотруднику. Именно люди стали опорой, благодаря которой Метинвест выстоял в сложные времена и продолжает работать для восстановления и благосостояния Украины», — отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Он отметил, что Метинвест – крупнейшая украинская промышленная группа, предприятия которой расположены вблизи линии фронта – в Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областях. Также компания является одним из самых больших доноров Сил обороны Украины.

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По его словам, сейчас компания испытывает нехватку кадров — на предприятиях открыто около 4 тысяч вакансий. Это вынудило Метинвест пересмотреть стратегию управления персоналом.

Группа ввела индивидуальный подход к найму и переподготовке сотрудников. Также Метинвест сосредоточился на реинтеграции ветеранов: более 1000 вернулись к работе после службы. Кроме того, в компании пересмотрели гендерные роли: на должностях, ранее считавшихся мужскими, теперь работают женщины — в частности, операторы экскаваторов в Запорожье и работницы на производстве «Каметстали».

«Мы стремимся стать компанией №1 для возвращающихся с фронта», — подчеркнул Юрий Рыженков.

Также Метинвест занимается подготовкой нового поколения специалистов в университете Метинвест Политехника, ставшего полноценным техническим вузом, выпускаемым инженерами для компании и страны.

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