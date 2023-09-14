"Мы заберем все эти деньги": Арахамия анонсировал радикальные изменения в местных бюджетах 2024 года

Лидер фракции "Слуга народа" считает, что во время войны власти на местах не должны тратить бюджетные средства на парки и брусчатку.

После того, как государство значительно повысило зарплаты военным, соответственно выросли и отчисления НДФЛ в местные бюджеты. Местные власти от таких сумм "ошалели" и тратят средства на ненужные во время войны вещи.

Об этом заявил в эфире национального телемарафона лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, более 200 миллиардов гривен ушли в местные бюджеты.

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“Многие главы городов просто ошалели от таких денег и хотят их как можно быстрее потратить. Потому что есть правило в бюджетном процессе: если не потратишь, у тебя это заберут. И они тратят на все – так и появляются овощерезки, брусчатки, какие-то парки во время войны”, — сетовал нардеп.

Давид Арахамия в этом контексте заявил о необходимости "радикального шага", несмотря на обвинения в "нападках на децентрализацию".

“Мы с Нового года переходим на военные рельсы, как говорится... До этого были военные рельсы, но около 80% денег, которые зарабатывает Украина, шли на оборону, а где-то 15-20% шли в виде НДФЛ в местные бюджеты и они их тратили в соответствии со своими правилами. Этого не будет. Мы заберем все эти деньги и пустим только на производство украинского оружия: дроны, артиллерия, боеприпасы, патроны и все остальное", – пообещал лидер фракции "Слуга народа".

Напомним, 13 сентября президент Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко по бюджету 2024 года. О приоритетах главной сметы страны он сообщил в традиционном вечернем обращении.

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