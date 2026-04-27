Мясо дорожает быстрее доходов: как изменились цены в Украине за год

В Украине идет рост стоимости мяса. Темпы удорожания опережают рост доходов населения. Больше всего в 2026 году прибавили в цене отдельные виды курятины и говядины.

Об этом сообщает « Минфин».

Цены на мясо в Украине: что подорожало больше всего

По данным мониторинга цен, наиболее заметно подорожали куриные голени — их средняя стоимость выросла более чем на 30% и составляет около 114 грн за килограмм.

Ощутимо прибавило в цене и куриное филе. Оно стоит примерно со 190 грн/кг в прошлом году до почти 240 грн/кг сейчас, что означает прирост более 27%.

Остальные части курятины тоже подорожали, хотя и менее стремительно. В частности, куриные бедра прибавили около 20% и стоят в среднем более 140 грн/кг. В то же время цена на целые тушки превысила 110 грн/кг, что более чем вдвое выше, чем год назад.

Свинина демонстрирует более умеренный, но стабильный рост. В среднем цены на нее поднялись на 14–16%. Так, ошеек подорожал почти до 343 грн/кг, ребра — до более 231 грн/кг, подбрюшина держится на похожем уровне, а лопатка приблизилась к 246 грн/кг.

Наибольший рост зафиксирован в сегменте говядины. В частности, ребра подорожали более чем на 40% — примерно до 278 грн/кг. Также существенно выросла цена на говяжий гуляш, который сейчас стоит более 430 грн/кг, что почти на треть больше, чем в прошлом.

Почему подскочили цены на мясо

Эксперты объясняют такую динамику комплексом факторов. В первую очередь, ростом стоимости кормов, энергоносителей, логистики, а также общим сокращением предложения на рынке. Мясо остается среди продуктов, которые быстрее всего дорожают в Украине.

Тем временем цены на клубнику в Украине удивляют. Импортная клубника из Греции резко обрушила ценовую планку на украинском рынке еще до массового старта сезона.

Отечественные производители оказались в ситуации, когда вынуждены заходить с более низкими ценами, чем планировали.

Напомним, в Украине стремительно дешевеет популярный овощ. На рынке Украины наблюдается настоящее ценовое сотрясение в сегменте тепличных огурцов.

