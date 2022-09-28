"Мысли в Буратино коротки": Россия ударила по собственному газопроводу и "промазала" — Арестович

Не стоит исключать такую вероятность, что Россия может обстрелять и украинскую ГТС.

Об этом 28 сентября в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Россия сама взорвала своих "Северные потоки". Они зарыли десятки миллиардов долларов. Почему бы не взорвать их на сухопутном участке, что проще восстановить. Они перешли в режим мгновенных решений. Мнения у Буратино кратки, способны уничтожить перспективы, десятки миллиардов долларов, потому что им просто хочется отрезать Европу, у которой заполнены газовые хранилища. Я не исключаю попытку удара по украинской ГТС. У меня есть предположение, что они решили вообще отрезаться от Европы. Представляешь идиотизм: то есть они добровольно превращают свою страну в Северную Корею без перспектив восстановления отношений. Мол, мы отрежемся, а тут вы замерзайте", — сказал Арестович.

Напомним, российские трубы газопровода "Северного потока", вероятно, уничтожены навсегда.

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