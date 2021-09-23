На 1,7% с начала года: промпроизводство в Украине продолжает расти

Рост промышленности в августе формировался за счет продолжения действия факторов общего улучшения в экономике.
По итогам января-августа 2021 промпроизводство выросло на 1,7%, в том числе в перерабатывающей промышленности — на 1,9%, добывающей — на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — на 1,6%.
Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает Минэкономики.
Тау, по данным Госстата, рост промпроизводства в августе составил 0,6% ( "плюс" 0,2% в июле 2021г.), с учетом эффекта календарных дней — рост на 0,2%.
По словам первого заместителя министра экономики Украины Владимира Гринюка, рост промышленности в августе формировался за счет продолжения действия факторов общего улучшения в экономике, таких как влияние высокой конъюнктуры на внешних рынках и постепенного восстановления спроса на отдельную продукцию на внутреннем рынке.
"В частности, произошел рост производства в перерабатывающей промышленности — на 2,2%, тогда как в предыдущем месяце наблюдалось падение на 1,8%", — отметил он.
Наибольший вклад в индекс промышленной продукции в августе имели инвестиционно направлены виды деятельности, такие как:
- производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции, которое ускорило рост до 12%;
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования — до 5,5%;
- машиностроения — до 5,1%;
- сохранение благоприятной конъюнктуры на мировых рынках черных металлов продолжает способствовать росту металлургического производства — на 5,4%.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что всего в 2020 году по сравнению с 2019 годом промпроизводство в Украине сократилось на 5,2%. Падение зафиксировали в добывающей, перерабатывающей промышленности и поставке электричества и газа.