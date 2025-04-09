На 10% могут подорожать украинские товары из-за потери торгового безвиза с ЕС — нардеп Камельчук

ЕС, вероятно, не будет продолжать торговый безвиз

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Ценой потерянного торгового безвиза с ЕС может стать +10% стоимости украинских товаров.

Об этом сказал народный депутат Юрий Камельчук в эфире Вечер.LIVE.

«К сожалению, мы довольно часто встречаемся с ситуацией, когда в последний момент Кабмин выходит с информацией о настоящем положении вещей и о том, какие именно шаги они предприняли, чтобы этого избежать. На данный момент, мне не известна информация об анализе того, как это может повлиять на рынки, но скажу так, что это примерно сравнивать на уровне 10% удорожания. Такие тарифы были на большую часть с/х и другой продукции», — сказал он.

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Нардеп подчеркнул, что пострадает весь украинский экспорт — от пшеницы до металла. А металл — это не просто отрасль, это опора украинской экономики, которая даже во время войны «находит разные рынки».

Напомним, Европейский Союз готов вести переговоры с США по отмене пошлин на промышленные товары.

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