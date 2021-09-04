"На 28 млрд гривен больше плана": Шмыгаль отчитался о рекордных поступления в госбюджет

"На 28 млрд гривен больше плана": Шмыгаль отчитался о рекордных поступления в госбюджет

Глава правительства заверил, что экономика Украины восстанавливается.

Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в шесть раз и составил 57,5 млрд гривен.

Об этом в субботу, 4 сентября, сообщил премьер-минист Денис Шмыгаль.

"По данным Национального банка международные резервы Украины превысили 30 млрд долларов. Остатки на едином казначейском счете увеличились в августе в шесть раз и составили 57,5 млрд гривен по состоянию на 1 сентября", — написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его данным, в госбюджет за первые восемь месяцев этого года поступило на 28 млрд гривен больше плана и на 106 млрд больше, чем в прошлом году.

"Выполнение бюджета происходит за счет восстановления экономики, благоприятной внешней конъюнктуры и более эффективной работы налоговой и таможни", — подчеркнул глава правительства.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об активном восстановления экономики Украины после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Активный рост происходит в важных секторах промышленности.

после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Активный рост происходит в важных секторах промышленности. Ранее премьер также сообщал о росте на 26% экспорта украинской продукции за первые пять месяцев 2021 года.

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