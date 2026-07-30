На АЗС резко изменились цены на дизель и газ: где дешевле всего заправиться 30 июля

Топливо подорожало / © Associated Press

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На 30 июля 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 81,50 грн/литр, дизеля — 89,90 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

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Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в некоторых сетях бензины А-92, А-95, а также дизельное топливо и ДТ+ подорожали до 1 грн/л. Наибольший рост зафиксирован на автогазе, который прибавил в цене от 1 до 2 грн/л.

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Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети ОККО, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и Укрнафта.

Цены на топливо в Украине — последние новости

В течение следующих двух недель розничные цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке 100 грн за литр, сообщил топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Водителям следует готовиться к существенному удорожанию топлива: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть.

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