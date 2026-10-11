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На АЗС затишье: что происходит с ценами на топливо 11 октября
После резкого подорожания в сентябре цены на топливо в Украине в начале октября стали стабилизироваться.
Сегодня, 11 октября 2026 года, сети АЗС не меняли цены на бензин, дизель и автогаз.
Об этом сообщает «Главком».
Как и вчера, самый дорогой автогаз, бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar.
Цены на топливо в Украине: последние новости
Напомним, в Украине нет оснований ожидать общего дефицита топлива, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои с его поставкой.
Эксперт топливного рынка и директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заверил, что АЗС работают и поставки есть, но в случае повреждения ключевых маршрутов понадобится время на восстановление объектов или перенаправление топливных потоков.
Генеральный директор группы компаний Prime Group и топливный эксперт Дмитрий Леушкин сообщал, что в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно возрасти и достичь 115–120 гривен за литр по оптимистическому сценарию, а при худшем развитии событий — достичь 140–145.