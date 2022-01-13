На Банковой прогнозируют активный рост цен на продукты в течение 2022 года

На Банковой прогнозируют активный рост цен на продукты в течение 2022 года

В случае серьезной инфляции, незащищенные слои населения получат поддержку от государства, говорит Устенко.

Цены на продукты в Украине могут расти и в 2022 году. Но при серьезной инфляции незащищенные слои населения могут рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, пишет УНИАН.

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"Сейчас складывается такая конъюнктура на мировых рынках, что инфляционные процессы будут продолжаться. Подтверждением этого факта являются заявления, звучащие от международных институтов, в том числе Международного валютного фонда, где они предупреждают о возможных рисках. Базовый прогноз на 2022 год — это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу", – пояснил Устенко.

В то же время, он заверил, "если негативный сценарий будет реализовываться, то, государство защитит наименее состоятельных".

Напомним, что украинское правительство ввело госрегулирование цен на продукты: в перечне находится 35 продуктов.

Ранее Кабинет министров Украины ограничил стоимость природного газа для производителей продовольствия: муки и хлеба, молока, курятины, подсолнечного масла, а также ввел госрегулирование цен на подсолнечное масло и батон .

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