На бирже Binance после рекордного роста биткоин случайно обвалился на 87%

На бирже Binance после рекордного роста биткоин случайно обвалился на 87%

На других площадках ничего подобного в этот момент не происходило. Курс на бирже Binance почти сразу вернулся к прежним уровням.

В четверг утром, 21 октября, на бирже Binance курс биткоина обвалился примерно на 87%, опустившись до $ 8,2 тыс. с примерно $ 65 тыс.

По информации Binance, один из институциональных трейдеров сообщил, что в их трейдинговом алгоритме обнаружена ошибка, которая и вызвала распродажу, пишет Bloomberg.

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"Мы продолжаем изучать ситуацию, но, насколько мы понимаем, трейдер исправил свою ошибку и проблема, похоже, решена", — сообщили на бирже.

Следует отметить, что подобные ошибки случаются в финансовой сфере, когда, например, трейдеры неправильно указывают детали своих соглашений, к примеру, цену или размер ордера. Из-за аналогичной ошибки в мае 2010 года обрушился весь американский фондовый рынок.

Напомним:

Во второй половине дня 20 октября впервые в истории стоимость биткоина пересекла психологически важную отметку в 65 тысяч долларов. За сутки биткоин подорожал на 5%.

За сутки биткоин подорожал на 5%. По данным аналитиков, биткоин уже в декабре может упасть до $ 30 тысяч. Спад может произойти при условии, если стоимость криптовалюты будет двигаться согласно временной модели. Но при реализации модели Stock-to-Flow, курс биткоина в конце текущего года превысит $ 100 000.

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