На "Большую стройку" Зеленского 6 украинских банков выделили кредит на 376 млн долл.

Консорциум состоит из Укрэксимбанка, Ощадбанка, Укргазбанка, ТАСкомбанка, Банка Кредит Днепр и ПУМБ.

Кредитное соглашение, подписанное между Укравтодором и консорциумом из шести украинских банков, предусматривает выделение на реализацию программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» 376 млн долларов США под государственные гарантии на срок 5 лет по ставке 4,9% годовых. Об этом сообщается на официальной странице Министерства инфраструктуры в Facebook.

Консорциум состоит из Укрэксимбанка, Ощадбанка, Укргазбанка, ТАСкомбанка, Банка Кредит Днепр и ПУМБ. Наибольшую долю в размере 45% всего объема финансирования обеспечит государственный Укрэксимбанк. Это уже не первый случай кредитования «Большого строительства» Укрэксимбанком. В прошлом году средства, выделенные банком, были третьими по объемам среди всех источников финансирования программы восстановления инфраструктуры.

По оценкам Мининфраструктуры, подписанное кредитное соглашение стало беспрецедентным для Украины. Оно взаимовыгодно для обеих сторон. Государство получает надежный дополнительный источник финансирования строительства и ремонта дорог и мостов, а у банков, в свою очередь, появляется возможность для реальных и эффективных инвестиций.

Кроме этого, соглашение о сотрудничестве Укравтодора и банковского консорциума говорит также о доверии банковской системы и готовности инвестировать в крупные инфраструктурные проекты.

Перспективным направлением расширения сотрудничества с банками в рамках «Большого строительства» может стать привлечение средств на обновление и строительство аэропортов, железных дорог, морской и речной инфраструктуры.

Ранее уже сообщалось, что в июне Укравтодор разместил на Лондонской фондовой бирже еврооблигации на сумму 700 млн долларов США на срок 7 лет под 6,25% годовых. Эти средства направлены на реализацию программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

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