На что обращать внимание, когда берете кредит: инструкция в 5 шагов

На что обращать внимание, когда берете кредит: инструкция в 5 шагов

Украинские банки предоставляют много финансовых услуг: от расчета карточкой за продукты до предоставления кредита на покупку недвижимости.

Часто украинцы попадают в "кредитную ловушку". Чтобы не переплачивать необоснованные проценты, стоит разобраться и выбрать ту финансовую услугу, которая наиболее соответствует потребностям и возможностям. Также необходимо изучить условия предоставления услуги и сравнить предложения разных банков.

Более подробно о том, на какие особенности обращать внимание, если хотите взять кредит в одном из банков Украины — в материале ТСН.ua.

Как отмечают в Нацбанке Украины, важнейшие шаги — определиться со сроком кредита, выяснить его полную реальную стоимость со всеми комиссиями, выбрать тип погашения кредита, проверить, включены ли в него дополнительные услуги, а также выяснить условия досрочного погашения.

Что такое потребительский кредит

Потребительский кредит — это средства, которые вам дает в долг банк на определенное время для покупки товара или оплаты услуги. Например, вы планируете купить ноутбук, стиральную машину или телевизор, а нужной суммы не хватает. Именно потребительский кредит — это выход из такой ситуации. Банк одолжит вам средства на определенный срок под определенный процент. Перед тем, как идти в банк, узнайте полную стоимость и все условия потребительского кредита.

Есть пять важных шагов перед процедурой оформления кредита, которые помогут вам держать ситуацию под контролем и не удивляться начисленным процентам:

1 Шаг: Определение со сроком кредита

От цели кредита зависит его срок. Большие цели (недвижимость или авто) требуют большей суммы средств, поэтому придется дольше его выплачивать. Обычно такие кредиты выгоднее, чем нецелевой потребительский кредит. Ведь банк получает залог, соответственно риски кредитора ниже;

чем нецелевой потребительский кредит. Ведь банк получает залог, соответственно риски кредитора ниже; Нецелевой потребительский кредит предоставляется на любые цели, однако обычно процентная ставка по такому кредиту будет выше, чем по целевому.

Шаг 2. Выяснение полной реальной стоимости кредита со всеми комиссиями

Реальную стоимость кредита можно узнать благодаря паспорту кредита и другим существенным условиям услуги, которые публикуют банки;

Благодаря этим документам можно узнать не только проценты за пользование, но и комиссию за выдачу средств, регулярную ежегодную комиссию, комиссию за открытие банковского счета и все дополнительные платежи.

Шаг 3. Выберите тип погашения кредита

Выплачивать кредит можно единовременно или постепенно;

Банки предлагают два типа погашения кредита: классический (дифференцированный) и равными частями (аннуитетный);

При классическом типе погашения в начале срока размеры платежей выше, но постепенно они уменьшаются с каждым новым периодом. Это происходит за счет того, что тело кредита делится на равные части, а платеж по процентам уменьшается ежемесячно. В результате, вы заплатите самый большой платеж в первый месяц, а самый маленький платеж — в последний;

Это происходит за счет того, что тело кредита делится на равные части, а платеж по процентам уменьшается ежемесячно. В результате, вы заплатите самый большой платеж в первый месяц, а самый маленький платеж — в последний; При погашении равными частями вы будете платить одинаковые суммы в каждом периоде. Особенность таких выплат в том, что в начале банк закладывает в них в основном проценты за пользование кредитом и только ближе к концу срока — тело кредита. Поэтому в случае досрочного погашения кредита клиент банка должен выплатить большую часть тела, поскольку проценты "вперед" уже были погашены.

Шаг 4. Проверьте, включены ли в кредит дополнительные услуги

Стоит внимательно читать договор. Ведь финансовое учреждение может включить в потребительский кредит еще и дополнительные услуги. Такой услугой может быть, например, страхование жизни;

Ведь финансовое учреждение может включить в потребительский кредит еще и дополнительные услуги. Такой услугой может быть, например, страхование жизни; Учитывайте, что дополнительные услуги — это дополнительные платежи;

Вы имеете право отказаться от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита.

Шаг 5. Выясните условия досрочного погашения

Украинское законодательство не содержит каких-либо ограничений по досрочному погашению кредита;

Стоит обращать внимание на формулировку в договоре. Ведь банк может прописать штрафы или комиссии в случае досрочного погашения.

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