На что украинцы тратят больше всего денег: данные Госстата

Потребительская инфляция в Украине ускорилась, соответственно, выросли и расходы граждан.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, наибольшую часть расходов составляют продукты питания и безалкогольные напитки – 40%.

В частности, мясо и мясопродукты занимают 9,6%, молоко, творог и яйца – 5,7%, овощи – 2,8%, хлеб – 2,7%, рыба и продукты из рыбы – 2,5%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в расходах занимают 9,8%.

На транспорт украинцы тратят 9,6%. Здравоохранение стоит 9,4% (в том числе лекарства – 6,4%).

На алкоголь украинцы тратят 4,0%, на сигареты – 3,9%. Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья занимают 4,6%, различные товары и услуги – 4,3%, отдых и культура – 3,7%, связь – 3,0%, рестораны и гостиницы – 2,8%, образование – 1,3%.

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине инфляция ускорилась до 13,4% в годовом исчислении, в месячном измерении цены выросли на 0,8%.

По прогнозам НБУ, инфляция начнет снижаться не раньше весны 2025 года. Как заявил глава Нацбанка Андрей Пышный, ценовое давление будет сохраняться в последующие месяцы из-за высоких цен на продукты. К концу 2025 года инфляция замедлится до 6,9% и вернется к целевому показателю в 5% в 2026 году.

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