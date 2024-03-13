На что украинцы тратят деньги во время войны — результаты исследования

В 2023 году у украинских потребителей сохранилась тенденция экономить. В зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев.

Наибольшую часть своего бюджета в 2023 году украинцы тратили на продукты питания и необходимые для жизни платежи. Этот показатель достигает 66% — более чем в два раза превышая средний мировой показатель.

Об этом говорится в исследовании от "Делойт".

В этом году социологи провели сравнение потребительских настроений украинцев с настроениями потребителей в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

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Как оказалось, украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не необходимы для базового существования.

Украина – единственная из исследуемых стран, где расходы на продукты питания и обязательные платежи превышают 50%.

В 2023 году у украинских потребителей сохранилась тенденция экономить. В зависимости от категории товаров экономят от 41% до 77% украинцев.

По результатам исследования, на досуг (включая рестораны/кафе), отдых и туризм украинцы тратят 2%. В то время как жители Германии – 17% ; Польши – 15% ; США – 19%, Канады – 15%, ЮАР – 17%.

На электронику, бытовую технику и товары домашнего обихода украинцы тоже тратят 2% бюджета. В то время как жители Германии – 10%, Польши – 12%, США – 12%, Канады – 10%, ЮАР – 14%.

Распределение расходов месячного бюджета в Украине и других странах мира / Фото: Deloitte

"В таких категориях как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги, нет ощутимой разницы между украинцами и жителями сравниваемых стран", – говорится в сообщении.

Опрос украинцев, который лег в основу исследования, проводился с 13 по 28 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1000 жителей Украины от 18 лет, которые пользуются смартфонами. Опрос охватил все регионы Украины (за исключением временно оккупированных территорий).

Напомним, основной статьей расходов украинских беженцев за границей с начала войны стабильно остаются продукты питания.

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