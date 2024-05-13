На двоих 180 млн грн, – эксперт рассказал об «оптимизации» зарплатных налогов сетями БРСМ и Avantage

БРСМ и Avantage за 2023 год недоплатили на двоих 180 млн грн только на зарплатных налогах. В целом автозаправочные сети-аутсайдеры недоплатили более 7 млрд грн в год налогов с зарплат.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке директор Консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, в первом «вагоне» рейтинга – компании, которые в среднем платили до 25,4 тыс. грн в месяц своим работникам.

«Во втором «вагоне» едут хитросделанные. По моим расчетам, той же БРСМ необходимо доплачивать работникам «живыми» деньгами 41 млн грн, Avantage – под 10 млн в месяц. Если «в белую», то надо было бы заплатить около 20 млн НДФЛ и ЕСВ. Если выходить в кэш через неучтенную наличку на АЗС и налоговые ямы, то потеряешь максимум 5 млн. По году очень существенная «экономия», только на две указанные сети «наоптимизировали» только на зарплатных налогах более 180 млн грн», - написал эксперт.

По его данным, в целом вторая пятерка зарплатного рейтинга недоплатила зарплатных налогов чуть менеьше 1 млрд грн – 990 млн грн.

«Если же экстраполировать такие показатели на остальной рыно, за исключением первой пятерки, получим более 7 млрд грн в год», – подчеркнул Куюн.

И это еще не все, полагает он.

«Если налоговики заставят овернаходчивых нефтебарончиков платить объективные зарплаты, то «откормят» не двух (НДФЛ и ЕСВ), а трех зайцев – налог на прибыль, ведь он главным образом страдает из-за вывода кэша. Все цифры для анализа у налоговиков есть, остались формальности. Речь о немалых деньгах, которые очень нужны воюющей стране», – подытожил эксперт.