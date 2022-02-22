На фоне новостей о признании Россией "ЛДНР" мировые цены на нефть обновили максимум за восемь лет

На фоне новостей о признании Россией "ЛДНР" мировые цены на нефть обновили максимум за восемь лет

Нефть подорожала до уровня 2014 года – почти 100 долларов за баррель.

Стоимость одного барреля нефти марки Brent с поставкой в апреле во вторник, 22 февраля, превысила 97 долларов впервые с сентября 2014 года. По сравнению с котировками на открытии торгов цена нефти прибавила около 4%.

Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Цена Brent выросла примерно на четверть с начала 2022 года из-за роста напряженности на границе между Россией и Украиной, пишет Financial Times.

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставками в апреле 2022 года поднялась на 3,41% – до 93,29 доллара за баррель.

Напомним:

Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ОРДЛО.

Кроме того, кремлевский глава поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые де-факто там находятся с 2014 года.

Представитель Украины в Совбезе ООН потребовал от РФ отменить Указы о признании "ЛДНР" | Новости мира

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