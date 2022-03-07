На фоне новостей о возможном эмбарго на российские энергоносители рубль подешевел в два раза

На фоне новостей о возможном эмбарго на российские энергоносители рубль подешевел в два раза

На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Рубль утром 7 марта на международных торгах упал более чем на 10% – до 138 рублей за доллар.

Об этом сообщает The Bell.

Это произошло на новостях, что США всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. На этой же новости котировки Brent зашкалили за 130 долларов за баррель.

Администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этой меры на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета российской нефти еще не определены, но не исключено, что США пойдут на этот шаг самостоятельно, без более зависимой от российской нефти Европы.

В свою очередь цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, выросла до 3000 долларов за тысячу кубометров.

В России уже ощущают санкции от Америки и ЕС

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ТСН.ua