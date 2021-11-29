На фоне обнаружения нового штамма коронавируса подорожали бриллианты

Ожидаются задержки поставок из ЮАР и Ботсваны.

В минувшие выходные из-за опасений, что будет сбой в поставках из африканских стран, где зафиксированы вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон", мировые цены на необработанные бриллианты выросли на 10%.

Об этом пишет The Economic Times.

Отмечается, что ожидаются задержки поставок из ЮАР и Ботсваны, где размещены основные шахты крупнейшей в мире бриллиантовой компании De Beers.

Индия, как основной экспортер обработанных бриллиантов, начала ограничивать закупки бриллиантового сырья и использует внутренние запасы, чтобы по предварительно оговоренным ценам выполнить контрактные поставки в США, Китай и страны Ближнего Востока.

Также читайте Штамм "Омикрон": в Украине ужесточают правила въезда

По словам Випула Шаха, заместителя главы Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Индии, спрос превышает предложение, на которое с прошлого года с момента вспышки COVID-19 оказывается давление. Ситуация нормализовалась, но теперь новый вариант COVID-19, появившийся в Южной Африке и Ботсване, будет прибавлять давление на сектор предложения.

Индекс цен на бриллианты с начала года вырос на 25%, в том числе в третьем квартале бриллианты подорожали на 10% и достигли уровня 2018 года.

Напомним:

Из-за распространения нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в ряд африканских стран — Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Читайте также: