На фоне роста напряженности вокруг Украины цены на газ в Европе резко рванули вверх

На фоне роста напряженности вокруг Украины цены на газ в Европе резко рванули вверх

Общий рост цены газа составляет около 13,7%.

В Европе цена природного газа в ходе биржевых торгов в понедельник, 14 февраля, преодолела психологический рубеж в 1000 долларов за 1 тыс. куб. метров. Одной из возможных причин столь резкого роста называют сообщения о возможном нападении России на Украину.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт час.

Следует отметить, что это максимальная цена газа с конца января. Общий рост цены газа составляет около 13,7%.

Напомним:

В понедельник, 14 февраля, цены на нефть достигли наивысшего уровня за более чем семь лет. Нефть дорожает из-за опасений, что возможное вторжение России в Украину может привести к санкциям США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего в мире производителя на и без того напряженном рынке.

Читайте также: