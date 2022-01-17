На фоне угрозы нападения России может ухудшиться экономика Украины - Fitch

На фоне угрозы нападения России может ухудшиться экономика Украины - Fitch

В то же время, по мнению специалистов, возможное вторжение не поставит под угрозу общие экономические показатели в стране.

Ведущее американское издание сообщает, что из-за вероятного вторжения российских войск экономика Украины может пострадать. Речь идет о показателе макростабильности страны.

Об этом свидетельствуют показатели, пишет Fitch Ratings.

Отмечается, что помимо показателя макростабильности, угроза вторжения может повлиять, среди прочего на:

перспективы роста,

финансовое положение,

внешнее положение Украины.

Так ли страшен прогноз

Специалисты считают, что, несмотря на все угрозы в экономическом блоке, развертывание российско-украинского конфликта не обострится до уровня, что ставит под угрозу общие экономические показатели в стране.

В то же время прогнозируют, что Украина получит лишь часть средств от Международного валютного фонда (МВФ). По прогнозам, МВФ выделит 2,2 миллиарда долларов до июня по программе SBA.

Напомним, в Европе заявляют, что Российская Федерация может совершить широкомасштабное вторжение в Украину в ближайшие дни. Такое мнение выразил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, ссылаясь на данные разведки.

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