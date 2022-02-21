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На фоне "ядерных" переговоров с Ираном и заявления о саммите по поводу украинского кризиса нефть дешевеет

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На фоне "ядерных" переговоров с Ираном и заявления о саммите по поводу украинского кризиса нефть дешевеет

Associated Press

Аналитики отмечают, что рынок остается напряженным и любое добавление нефти поможет.

Цены на нефть снизились в понедельник, 21 февраля, благодаря плану президента США провести саммит по украинскому кризису и перспективам подписания ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Investing.

Так, стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $90,96 (-0,46%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $89,65 (-0,62%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $91,39 и $90,21 соответственно.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся на выходных, однако развернулся к снижению после появления новости о встрече президента США Джо Байдена и лидера страны-агрессора Владимира Путина.

В то же время, по словам аналитиков, рынок остается напряженным и любое добавление нефти поможет, но цены останутся волатильными в ближайшем будущем, поскольку иранская нефть, вероятно, вернется только в конце этого года.

Напомним:

14 февраля цены на нефть достигли наивысшего уровня за более чем семь лет. Нефть дорожала из-за опасений, что возможное вторжение России в Украину может привести к санкциям США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего в мире производителя на и без того напряженном рынке.

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