На фоне "ядерных" переговоров с Ираном и заявления о саммите по поводу украинского кризиса нефть дешевеет

Аналитики отмечают, что рынок остается напряженным и любое добавление нефти поможет.
Цены на нефть снизились в понедельник, 21 февраля, благодаря плану президента США провести саммит по украинскому кризису и перспективам подписания ядерного соглашения между Ираном и мировыми государствами.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, сообщает Investing.
Так, стоимость барреля апрельской нефти Brent к 9:15 по Киеву составила $90,96 (-0,46%). Баррель мартовской нефти WTI торговался за $89,65 (-0,62%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $91,39 и $90,21 соответственно.
Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся на выходных, однако развернулся к снижению после появления новости о встрече президента США Джо Байдена и лидера страны-агрессора Владимира Путина.
В то же время, по словам аналитиков, рынок остается напряженным и любое добавление нефти поможет, но цены останутся волатильными в ближайшем будущем, поскольку иранская нефть, вероятно, вернется только в конце этого года.
Напомним:
14 февраля цены на нефть достигли наивысшего уровня за более чем семь лет. Нефть дорожала из-за опасений, что возможное вторжение России в Украину может привести к санкциям США и Европы, которые нарушат экспорт от крупнейшего в мире производителя на и без того напряженном рынке.
Читайте также: