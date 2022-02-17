На границе с Молдовой возводят флагманский объект "Большой стройки" - Ямпольский мост через Днестр

На границе с Молдовой возводят флагманский объект "Большой стройки" - Ямпольский мост через Днестр

В районе Ямполя на границе с Молдовой началось возведение нового моста через Днестр, который сформирует кратчайший транспортный коридор со странами Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанной Приднестровской республики.

О начале масштабных работ на Днестре сообщил Укравтодор в Facebook.

"Подготовительные работы на одном из флагманов программы президента "Большая стройка" завершены. Подрядная организация начинает возводить мостовой переход через реку Днестр близ Ямполя. Переправа станет долгожданной альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц", давно не отвечающей требованиям времени и реальным потребностям жителей государств", - пишет Укравтодор.

Мост будет строиться по модели design-build, предусматривающий подготовку проекта и само строительство силами одной и той же компании.

Подрядчику предстоит построить транспортную магистраль протяженностью 1409 метров, центральной частью которой станет эстакада через Днестр длиной 700 метров. Максимальная высота опор моста будет доходить до 50 метров. Всего будет установлено 24 такие опоры.

Кроме этого, проект предусматривает также строительство современного пункта пропуска.

С украинской стороны мост будет соединен с дорогой Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань, с молдовской – с трассой М2 Кишинев – Сорока.

В настоящее время подрядчик уже провел комплекс подготовительных работ, в том числе пробурил и забетонировал 12 свай, которые станут фундаментом для будущих опор моста. Для каждой опоры понадобится по 15 таких свай.

Для бурения используются две новейших мощных буровых установки Bauer с глубиной бурения до 50 метров.

Обеспечивать потребности строительства в качественном бетоне будет отдельный завод производительностью 113 м³ в час, монтаж которого уже завершен.

"Полномасштабный комплекс строительных работ на объекте стартует уже в начале весны с наступлением благоприятных погодных условий. Рассчитываем, что в пиковый период на проекте будет задействовано около 500 работников и более 100 единиц спецтехники", - заметили в Укравтодоре.

Реализация проекта рассчитана на два года.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году будет завершено строительство Запорожского моста.