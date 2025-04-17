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В своем сообщении в Facebook он заявил, что год торможения законодательного процесса со стороны оппозиции мог стоить Украине шансов приобрести реакторы.

За это время, по его словам, в Болгарии успело измениться правительство, что усложнило переговоры. В результате — важный проект оказался под угрозой срыва.

Речь идет о достройке двух энергоблоков мощностью 2,2 ГВт, которые могли покрыть энергетический дефицит и не допустить роста тарифов для населения. Гладких подчеркивает, что 80% украинцев поддерживали проект.

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«Итак, если же переговоры сорвутся — это бестолковые оппозиционеры виноваты в том, что Украина может не получить необходимые реакторы. На их совести будет потеря 2,2 ГВт надежной атомной энергетики», — добавил он.

Политолог призвал избирателей не забывать, кто именно торпедировал возможность укрепления энергетической независимости страны.