На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры в Украине 2025 года

Пенсионеры / © Pexels

Реклама

В Украине у пенсионеров есть ряд предусмотренных законом льгот, о которых знает не каждый.

Об этом пишет 24 канал.

Речь идет о бесплатном проезде в городском и пригородном транспорте, освобождении от земельного налога и праве на безвозмездную юридическую помощь.

Реклама

Пенсионеры могут пользоваться городским транспортом бесплатно, хотя это не распространяется на такси. К тому же право на льготный проезд действует и на пригородные поезда.

Кроме того, лица пенсионного возраста имеют право на безвозмездную или льготную правовую помощь. Это включает в себя консультации, юридическое сопровождение и защиту интересов в суде.

Важна и налоговая льгота. Пенсионеры, получающие выплаты по возрасту, освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает установленные пределы. Например, в городской черте — это 0,10 гектара, для дачного строительства — до 0,10 гектара, а для ведения личного хозяйства — до 2 гектаров.

Напомним, в 2026 году в Украине планируется очередной пересмотр пенсионных выплат. Согласно проекту Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, разработанной Министерством финансов, предусмотрено проведение индексации пенсий. Хотя окончательные суммы еще будут определены при принятии государственного бюджета на 2026 год, уже сейчас известно, что размер выплат планируется пересмотреть с учетом роста минимальных социальных стандартов и инфляционных процессов.