На какие продукты в Украине существенно поднимутся цены: оценка экспертов и производителей

Цены на кондитерские продукты в Украине будут расти из-за инфляции. Однако это не касается новогодних праздников, потому что в этот период ценники могут вообще взлететь в космос.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на производителей и отраслевых экспертов.

Ситуацию оценил президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдынюка, процесс удорожания кондитерки будет не стремительным, а постепенным. Речь идет о показателе в 1-2% ежемесячно, в пределах общей инфляции.

«Я не думаю, что будет какой-то стремительный рост. Динамика роста себестоимости превосходит динамику роста цены для потребителя. Мы не можем полностью компенсировать увеличение себестоимости из-за повышения цены на полки в магазине», – сказал Балдынюк.

Так что в случае прогнозируемой годовой инфляции на уровне 15% кондитерские изделия могут подорожать примерно на столько же в течение года. Но из-за такой умеренности потребители не ощутят резкого удара по карману.

Это мнение разделяет также вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко.

«Рынок сейчас достаточно стабилен. Определенное повышение, определенное увеличение себестоимости, соответственно, причины повышения есть. Но они не столь велики, чтобы делать какой-то ажиотаж», — сказал он.

В то же время следует учитывать, что существенный рост цен может наблюдаться под Новый год и Рождество. Именно в этот праздничный период фиксируется традиционный рост спроса.

Ранее речь шла о кризисе мирового масштаба на рынке шоколада. Так, цены на какао упали до самого низкого уровня, начиная с февраля 2024 года.

Стало известно, что поставка бобов в порты превышает 100 000 тонн в течение трех недель подряд, что может свидетельствовать о стабильном импульсе предложения. В частности, 24 ноября цены упали на 2,7% (на 60% рекордно высокого уровня, установленного в декабре). Дело в том, что были прогнозы о большем мировом профиците, обусловленном улучшением производства и ослаблением спроса.