На каких условиях ученые в Украине выходят на пенсию в 2026 году, какие правила действуют

Научная пенсия

Долгое время в Украине научные сотрудники пользовались особыми условиями пенсионного обеспечения, существенно отличающимися от общих правил. Однако реформа, введенная еще в 2017 году, коренным образом изменила систему, фактически отменив понятие «научной пенсии» как отдельного льготного режима.

По состоянию на 2026 год выплаты этой категории граждан начисляются по общим нормам, что вызывает немало вопросов о прежних надбавках и стаже.

Отмена специального режима и новые правила расчета пенсий для украинских пенсионеров

Главное изменение состоит в том, что специальные пенсионные условия для ученых больше не действуют, а их выплаты регулируются общим законом №1058. Как объясняют юристы, ранее система была значительно лояльнее исследователей, позволяя получать доплаты, составлявшие до 60% от заработной платы. Теперь эти привилегии упразднены, и размер будущей пенсии научного работника определяется по тем же формулам, что и для всех других граждан Украины.

Что касается возраста выхода на пенсию, то у ученых теперь тоже нет отдельных льгот. Для получения выплат необходимо достичь 60-летнего возраста и иметь страховой стаж не менее 33 лет. Окончательная сумма зависит исключительно от уровня официального дохода, получаемого лицом в течение своей трудовой деятельности. При этом действует стандартное ограничение, минимальная сумма пенсии не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 2 595 гривен.

Доля надбавок за научные степени и условия досрочного выхода 2026

Специальные надбавки за кандидатскую или докторскую степень в самой пенсии теперь не предусмотрены. Однако ученые звания и степени все еще влияют на размер заработной платы работающего ученого — существуют разные сетки доплат за должности профессоров или докторов наук в разных ведомствах. Таким образом, научная степень влияет на пенсию лишь косвенно, из-за более высокой официальной зарплаты, которая становится базой для расчета будущих выплат.

Сам по себе статус научного работника тоже не дает права на досрочный выход на пенсию. Однако ученый может пойти на заслуженный отдых раньше, если есть другие законные основания. К ним относятся инвалидность, работа на должностях с вредными условиями труда (согласно специальным спискам Кабмина) или в случае увольнения по инициативе работодателя не ранее чем за полтора года до достижения пенсионного возраста.

Работа ученых после назначения пенсии

Для ученых, которые продолжают работать после достижения пенсионного возраста, действуют правила для работающих пенсионеров. Поскольку специальных «научных» доплат к пенсии больше нет, их доход состоит из заработной платы (которая может включать надбавки за степень по месту работы) и стандартной пенсии по возрасту.

